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Тен Хаг назначил Роналду капитаном «МЮ» из-за незнания Каземиро английского языка

Тен Хаг назначил Роналду капитаном «МЮ» из-за незнания Каземиро английского языка
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил причину капитанства нападающего Криштиану Роналду в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:3).

«Наш капитан, Гарри Магуайр, находился на скамейке запасных. Тогда речь идёт о Давиде Де Хеа, который тоже является лидером «Манчестер Юнайтед», но он вратарь и находится далеко от основной части игроков. Тогда капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском, поэтому капитаном стал Криштиану», — приводит слова тен Хага The Sun.

Отметим, что второй капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропускал матч из-за дисквалификации.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:

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