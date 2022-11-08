Тен Хаг назначил Роналду капитаном «МЮ» из-за незнания Каземиро английского языка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил причину капитанства нападающего Криштиану Роналду в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:3).

«Наш капитан, Гарри Магуайр, находился на скамейке запасных. Тогда речь идёт о Давиде Де Хеа, который тоже является лидером «Манчестер Юнайтед», но он вратарь и находится далеко от основной части игроков. Тогда капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском, поэтому капитаном стал Криштиану», — приводит слова тен Хага The Sun.

Отметим, что второй капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропускал матч из-за дисквалификации.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик: