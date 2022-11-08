«Знаю, что не Брэд Питт, я бы остановился». Менди дал показания в деле по изнасилованиям

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии, дал показания в суде Честера сегодня, 8 ноября.

«Ко мне приходили женщины. Я начал получать много сообщений в соцсетях. После того как я подписал контракт с «Манчестер Сити», число девушек увеличилось в 10 раз.

Знаю, что я не Брэд Питт, и знаю, что женщины не подходили ко мне из-за моей внешности. Если бы девушка сказала «нет», я бы принял это и остановился», — приводит слова Менди Get French Football News.



Ранее обвинения в адрес Менди выдвинули две девушки, заявившие, что Бенжамен изнасиловал их в своём доме на одной из вечеринок. Позднее чемпиона мира 2018 года оправдали по одному из обвинений.

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