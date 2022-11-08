Дасаев: Селихов заслуженно вызван в сборную России

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на вызов действующего вратаря красно-белых Александра Селихова в сборную России на ноябрьский сбор. Также Дасаев ответил на вопрос о конкуренции Селихова с Матвеем Сафоновым, который в последнее время считается основным голкипером национальной команды.

«Селихов заслуженно вызван в сборную России. Не знаю, выиграет ли Селихов место в основе у Сафонова. Зачем сейчас гадать, тем более предстоящие игры не так важны. Когда будет сборная России играть с серьёзными соперниками, тогда и будем разговаривать о конкуренции Селихова и Сафонова», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, помимо Селихова и Сафонова, в сборную России также вызваны Антон Шунин и Сергей Песьяков.