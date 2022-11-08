Защитник «Крыльев» Солдатенков отреагировал на информацию об интересе со стороны «Локо»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Локомотива».

«Со мной по поводу перехода в «Локомотив» никто не связывался», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний Солдатенков выступает за «Крылья Советов» с лета 2020 года, он является капитаном команды. В 19 матчах нынешнего сезона защитник отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.



Отметим, что впервые в карьере Солдатенков попал в окончательную заявку сборной России. Александр сможет принять участие в товарищеских матчах национальной команды с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).