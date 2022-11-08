Гленн Бейл: готов стать легендой «Крыльев Советов». Кто этого не хочет?

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о желании провести долгое время в составе самарского клуба.
«Я готов стать легендой «Крыльев». Кто этого не хочет? У меня действительно есть амбиции. Сейчас «Крылья» стабильно выступают в Премьер-Лиге. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе и будем развиваться, чтобы занимать более высокие места. Провести в Самаре всю карьеру? Ох, это сложный вопрос! У меня ещё полтора года контракта. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
27-летний нидерландский защитник стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2021 года, перейдя из голландского «Эммена». В текущем сезоне РПЛ Бейл провёл 16 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
- 8 ноября 2022
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