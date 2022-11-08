Гави — о Golden Boy: честь получить награду, которая есть у лучшего игрока в мире Месси

Полузащитник «Барселоны» Гави, выигравший Golden Boy — награду лучшему футболисту Европы до 21 года, рассказал о своих эмоциях.
«Для меня большая честь получить Golden Boy. Это награда, которую мечтает получить каждый молодой игрок. Большая радость и честь получить награду, которую также выиграл Педри, а также лучший футболист в мире Лионель Месси.
Каждому футболисту всегда нужно совершенствоваться. Особенно 18-летнему мне, которому ещё многое предстоит улучшить», — приводит слова Гави Marca.
Награда Golden Boy вручается с 2003 года. Месси выиграл её в 2005 году, Педри — в 2021-м.
Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:
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