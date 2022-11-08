Гари Невилл не уверен, что Александер-Арнольд сыграет на чемпионате мира в Катаре

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» может не попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира в Катаре.
«Как Англия собирается выиграть или проигрывать на чемпионате мира? Всё сводится к одному моменту, и в данный момент времени я не вижу, как Гарет Саутгейт может выйти на матч-выбывание на чемпионате мира с Трентом.
Я хочу, чтобы Александер-Арнольд был величайшим правым защитником всех времён, но не думаю, что Гарет будет доверять ему в играх на выбывание, и это может повлиять на его решение относительно того, попадёт ли Трент в заявку или нет», — приводит слова Невилла Sky Sports.
24-летний Арнольд в последний раз выходил в футболке сборной Англии в матче Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:1), который прошёл 4 июня 2022 года. После этого он ни разу не выходил на поле в пяти встречах: защитник дважды оставался на скамейке запасных и трижды не попадал в заявку.
- 8 ноября 2022
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