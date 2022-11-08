В «Крыльях Советов» прокомментировали вызов своих игроков в сборную России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал вызов в сборную России двух игроков самарской команды — Александра Солдатенкова и Сергея Пиняева. Футболисты получили приглашение на ноябрьский сбор национальной команды.
«Мы очень рады за ребят, надеемся, что они закрепятся в сборной и будут нас радовать. Своей игрой за клуб они заслужили вызова. Также приятно, что главный тренер сборной России следит за нашими игроками.
Ожидали, что Пиняева так быстро вызовут в сборную России? Мы рады в первую очередь, что Сергей достаточно быстро восстановился после травмы! Потому что здоровье превыше всего. Теперь он приносит пользу клубу, своей результативной игрой заслужил оказаться в окончательном списке сборной, – приводит слова Корниленко Metaratings.
- 8 ноября 2022
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