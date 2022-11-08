Вальверде выбил мяч за стадион и попал в балкон соседнего дома в конце игры «Реала»

Мадридский «Реал» уступил «Райо Вальекано» в матче 13-го тура испанской Примеры со счётом 2:3. Встреча проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде.



Как сообщает Mundo Deportivo, на последних минутах матча уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде, в попытке сравнять счёт, нанёс мощный удар, перебив мяч не только за пределы стадиона, но и попав на балкон соседнего дома, откуда за матчем наблюдали болельщики.

«Реал» потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Испании. Подопечные Карло Анчелотти упустили возможность вернуться на первое место, оставшись на второй строчке. После 13 матчей мадридцы набрали 32 очка. В следующей встрече «Реал» сыграет дома с «Кадисом» (10 ноября, 23:30 мск).

«Райо Вальекано» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.