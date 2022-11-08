Паоло Мальдини высказался о голе своего сына в ворота «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал забитый гол своего сына Даниэля Мальдини в ворота его команды в матче 13-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:1).

«Это было написано. Конечно, моя идея заключалась в том, чтобы победить легче, а не в последнюю минуту матча. Гол Даниэля? Я не проявлял эмоций, но как отец я мог быть только суперсчастлив», — приводит слова Мальдини Football Italia.

21-летний Мальдини отличился на 59-й минуте и сравнял счёт. «Милан» сумел вырвать победу лишь на 89-й минуте благодаря точному удару Оливье Жиру. Мальдини-младший выступает за «Специю» на правах годичной аренды из «Милана». В нынешнем сезоне он в пяти матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами.

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