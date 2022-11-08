Гленн Бейл: предсказываю, что в будущем Пиняев будет играть в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл оценил перспективы нападающего самарской команды Сергея Пиняева в европейском футболе. Бейл предсказал молодому россиянину игру в клубе уровня «Манчестер Юнайтед».
«Сергей Пиняев — большой молодец! Он может ещё больше забивать и отдавать голевых передач. Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. В матче с «Торпедо» он мог бы больше и забить, и отдать. Пиняев в полном порядке! Думаю, в будущем его ждёт очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед». Почему нет? В будущем Пиняев мог бы там поиграть», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».
Напомним, накануне стало известно, что Пиняев получил вызов в сборную России на ноябрьский сбор, в рамках которого наша национальная команда сыграет два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном.
- 8 ноября 2022
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