«Ньюкасл» предложит € 20 млн за Азара. Эден не против возвращения в АПЛ
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Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в зимнее трансферное окно может вернуться в чемпионат Англии. «Ньюкасл» готов предложить за футболиста сборной Бельгии € 20 млн. Сам 31-летний Азар не против возвращения в АПЛ, где он ранее выступал за «Челси». Об этом сообщает El Nacional.
В 2019 году «Реал» заплатил за футболиста лондонского клуба € 115 млн. Однако бельгиец за три года получил 16 травм, из-за чего выходил за «сливочных» лишь в 72 матчах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:
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