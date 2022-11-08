Гленн Бейл: не могу сказать, где лучше жить — в России или в Нидерландах. Всё 50 на 50

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил свою родную страну с Россией. Футболист признался, что не может однозначно сказать, в каком государстве лучше жить. Также Бейл ответил на вопрос о возможном получении гражданства РФ.

«Могу ли я получить паспорт РФ и играть за сборную России? Ха-ха. Мне кажется, мне следует ещё подольше поиграть в России. Я не знаю точных правил получения российского гражданства.

Бан России? Надеюсь, как можно скорее — летом снимут все запреты на участие российских клубов под эгидой УЕФА и ФИФА. Всё будет зависеть от многих факторов.



Где предпочёл бы жить — в Нидерландах или в России? Думаю, в Самаре летом жарче, чем в Нидерландах, и пляж мне нравится самарский. Но зимой в Нидерландах теплее и лучше для меня — там никогда не бывает минусовой температуры, а в России иногда температура доходит до минус 20 градусов. Я не могу сделать выбор между этими странами, всё 50/50», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».