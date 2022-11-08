Goal: «Манчестер Сити» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» и «Бавария» — в топ-3

Goal.com обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 после жеребьёвки 1/8 финала.



На первом месте — английский «Манчестер Сити». Вторую строчку занимает действующий обладатель трофея — мадридский «Реал», замыкает тройку «Бавария».



Рейтинг клубов-претендентов на победу в ЛЧ:



1. «Манчестер Сити»;



2. «Реал»;



3. «Бавария»;



4. «Наполи»;



5. «ПСЖ»;



6. «Ливерпуль»;



7. «Бенфика»;



8. «Челси»;



9. «Интер»;



10. «Тоттенхэм»;



11. «Милан»;



12. «Боруссия»;



13. «Порту»;



14. «Брюгге»;



15. «РБ Лейпциг»;



16. «Айнтрахт».



Напомним, в 1/8 финала сыграют следующие пары: «Айнтрахт» — «Наполи», «Боруссия» — «Челси», «Ливерпуль» — «Реал», «Милан» — «Тоттенхэм», «Интер» — «Порту», «ПСЖ» — «Бавария», «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити», «Брюгге» — «Бенфика».

«Арсенал» троллит Обамеянг, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ):