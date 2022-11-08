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Goal: «Манчестер Сити» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» и «Бавария» — в топ-3

Goal: «Манчестер Сити» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» и «Бавария» — в топ-3
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Goal.com обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 после жеребьёвки 1/8 финала.

На первом месте — английский «Манчестер Сити». Вторую строчку занимает действующий обладатель трофея — мадридский «Реал», замыкает тройку «Бавария».

Рейтинг клубов-претендентов на победу в ЛЧ:

1. «Манчестер Сити»;

2. «Реал»;

3. «Бавария»;

4. «Наполи»;

5. «ПСЖ»;

6. «Ливерпуль»;

7. «Бенфика»;

8. «Челси»;

9. «Интер»;

10. «Тоттенхэм»;

11. «Милан»;

12. «Боруссия»;

13. «Порту»;

14. «Брюгге»;

15. «РБ Лейпциг»;

16. «Айнтрахт».

Напомним, в 1/8 финала сыграют следующие пары: «Айнтрахт» — «Наполи», «Боруссия» — «Челси», «Ливерпуль» — «Реал», «Милан» — «Тоттенхэм», «Интер» — «Порту», «ПСЖ» — «Бавария», «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити», «Брюгге» — «Бенфика».

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