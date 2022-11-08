Goal: «Манчестер Сити» — главный претендент на победу в ЛЧ, «Реал» и «Бавария» — в топ-3

Goal.com обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 после жеребьёвки 1/8 финала.
На первом месте — английский «Манчестер Сити». Вторую строчку занимает действующий обладатель трофея — мадридский «Реал», замыкает тройку «Бавария».
Рейтинг клубов-претендентов на победу в ЛЧ:
1. «Манчестер Сити»;
2. «Реал»;
3. «Бавария»;
4. «Наполи»;
5. «ПСЖ»;
6. «Ливерпуль»;
7. «Бенфика»;
8. «Челси»;
9. «Интер»;
10. «Тоттенхэм»;
11. «Милан»;
12. «Боруссия»;
13. «Порту»;
14. «Брюгге»;
15. «РБ Лейпциг»;
16. «Айнтрахт».
Напомним, в 1/8 финала сыграют следующие пары: «Айнтрахт» — «Наполи», «Боруссия» — «Челси», «Ливерпуль» — «Реал», «Милан» — «Тоттенхэм», «Интер» — «Порту», «ПСЖ» — «Бавария», «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити», «Брюгге» — «Бенфика».
«Арсенал» троллит Обамеянг, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ):
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