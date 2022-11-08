Американский владелец «Ливерпуля» готов продать клуб за € 4,6 млрд

Глава Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб, сообщает Mirror.
Отмечается, что американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд. Сообщается, что владельцам уже поступило первое предложение по покупке «Ливерпуля». Кто именно является потенциальным покупателем — неизвестно. Среди возможных новых владельцев называются компания RedBird Capital Partners, интересанты с Ближнего Востока и английский бизнесмен Джим Рэтклифф.
Джон Генри приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления клуб выиграл Лигу чемпионов (2019), английскую Премьер-лигу (2020), Суперкубок УЕФА (2019), Кубок Англии (2022), Суперкубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022).
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