«Спасибо за сказку!» Сборная России поздравила Гуса Хиддинка с днём рождения

Сборная России поздравила с днём рождения своего бывшего главного тренера Гуса Хиддинка, под руководством которого стала бронзовым призёром Евро-2008. Сегодня, 8 ноября 2022 года, нидерландскому специалисту исполняется 76 лет.

«С днём рождения, Гус Хиддинк! Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии! И ещё раз спасибо за подаренную нам сказку!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, Хиддин вывел сборную России в полуфинал чемпионата Европы — 2008. На этой стадии россияне уступили национальной команде Испании (0:3) и стали бронзовыми призёрами континентального первенства.