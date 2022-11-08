Владимир Сычевой прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной России

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал своё попадание в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

«Узнал об этом в соцсетях. Отдыхали с будущей женой и начало приходить много сообщений. Открыл, увидел, что поздравляют с попаданием в финальный список сборной России. Очень был рад этому и до сих пор рад, эмоции переполняли.



Моей мечтой была игра в Российской Премьер-Лиге, я уже это говорил ранее. Видите, бог дал мне чуть больше того, что я хотел, и я оказался в сборной. Это очень приятно. Приятно, что доверили мне это место. Постараюсь не подвести, остаться на том же уровне и оказаться там не в первый и последний раз.



Как в команде отреагировали? Было много тёплых слов, поздравили, говорят, что это круто. Руководство «Оренбурга» поздравило. Это не только моя заслуга. Хотелось бы также поблагодарить болельщиков, каждого, кто поддерживает меня. Двигаемся в том же направлении», — сказал Сычевой в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».

26-летний Сычевой в 16 матчах нынешнего сезона забил 13 голов и отдал две результативные передачи.