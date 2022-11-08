«Да, я люблю секс». Опубликована полная речь Менди, которого обвиняют в изнасилованиях

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди выступил с речью в суде. Французский футболист обвиняется в изнасиловании девушек на одной из вечеринок в своём доме.

«Я ходил на вечеринки два-три раза в неделю с целью переспать с большим числом женщин. Четыре месяца, которые я провёл под стражей в конце 2021 года, заставили меня задуматься, что некоторые из моих действий могли быть неуважительными.



Отношение к вечеринкам и женщинам? Мне стыдно говорить об этих вещах вслух. Мне неловко отвечать на такие вопросы, я не могу кричать: «Да, я люблю секс». Легко ли было знакомиться с девушками для секса? Честно говоря, легко.

Я занимался сексом с разными девушками в одну ночь, когда был в академии «Гавра». Звучит странно, но это было нормально. Тот вечер? То же самое. Мы выросли такими в академии, это было частью нас. Я никогда не видел стольких девушек, которые приходили на вечеринку. Они приходили не из-за моей внешности, а из-за моего положения в футболе. Ради статуса, футбола, доступа ко многим вещам. Нравится ли мне это? Я бы не сказал, что это плохо.

Я ясно и прямо говорил, чего хочу я, и девушки говорили, чего хотят, с чем мы оба и соглашались. В то время я не думал, что им это может не понравиться. Потому что, если бы они не хотели заниматься сексом, а я хотел бы, всё было бы хорошо, и я бы просто продолжил свою вечеринку.

Что мне нравится? Честно говоря, заниматься сексом с большим числом женщин. Противозачаточные? Нехорошо говорить, но на самом деле я не волновался, я знал о рисках. Мне нравится заниматься сексом с кем-то, кто тоже получает от этого удовольствие, но если бы партнёрша отказалась, я бы принял это и прекратил», — приводит слова Менди The Athletic.

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