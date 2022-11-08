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Гути: не понимаю Бензема. Есть риск травмироваться перед ЧМ, но нельзя подводить клуб

Гути: не понимаю Бензема. Есть риск травмироваться перед ЧМ, но нельзя подводить клуб
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился мнением о том, что французский нападающий клуба Карим Бензема не выходит на поле в последних матчах.

«Я не понимаю его. Месси играет за «ПСЖ», Левандовски играет за «Барселону», как и многие другие игроки. Нужно принимать, что есть риск получить травму перед чемпионатом мира. Но ты не можешь подводить свой клуб. Конечно, никто не хочет пропустить чемпионат мира, но на первое место нужно ставить клуб.

У «Реала» некем заменить Бензема? Все знают, что могла случиться травма. Не понимаю, почему у такого клуба, как «Реал», нет альтернативы», – сказал Гути в эфире на YouTube-канале El Chiringuito TV.

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