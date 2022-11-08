Мостовой: Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь как мужчина?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на постоянные высказывания в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Девушка заявляла, что «не доверила бы Мостовому даже хомячков тренировать».



«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала Зарему Салихову за негативные высказывания в адрес Александра Мостового. В поддержку известного в прошлом игрока выступили и другие личности из мира российского футбола.

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