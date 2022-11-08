Катарский посол ЧМ-2022 в интервью назвал гомосексуальность «психическим дефектом»

Посол чемпионата мира по футболу 2022 года Халид Салман, ранее выступавший за сборную Катара и клуб «Аль-Садд», в интервью для немецкого телеканала прокомментировал приезд на турнир болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«Самое главное, чтобы все приняли наши правила, приезжая сюда. Гомосексуальность — это харам (греховные деяния, запрещённые в исламе. — прим. «Чемпионата»). Это харам, потому что это психический дефект», — цитирует Салмана RMC Sport.
После этого ответа интервью было немедленно остановлено. Разговор с Салманом записывали в Дохе, его планировали выпустить сегодня, 8 ноября.
Отметим, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани в сентябре заявлял, что все болельщики будут приветствоваться без дискриминации во время чемпионата мира.
Как сейчас используются арены ЧМ-2018?
- 8 ноября 2022
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