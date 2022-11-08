Объявлено расписание 6-го раунда Пути регионов в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил календарь 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023. Так, матчи этой стадии состоятся 15 и 16 ноября.

15 ноября (вторник)

15:00. «Уфа» – «Динамо Махачкала»;

16 ноября (среда)

14:00. «КАМАЗ» – «Звезда»;

15:00. «Акрон» – «Алания-Владикавказ»;

18:00. «Кубань» – «Волга».

Напомним, в этом сезоне в Кубке России впервые принимали участие медийные клубы «Амкал» и 2DROTS. Они играли в Пути регионов, и оба вылетели из турнира, уступив соперникам в серии пенальти. 2DROTS покинул соревнование на стадии 1/128 финала, «Амкал» — по итогам матча 1/64 финала.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли столичное «Динамо».