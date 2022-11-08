Объявлено расписание 6-го раунда Пути регионов в Кубке России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил календарь 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023. Так, матчи этой стадии состоятся 15 и 16 ноября.
15 ноября (вторник)
- 15:00. «Уфа» – «Динамо Махачкала»;
16 ноября (среда)
- 14:00. «КАМАЗ» – «Звезда»;
- 15:00. «Акрон» – «Алания-Владикавказ»;
- 18:00. «Кубань» – «Волга».
Напомним, в этом сезоне в Кубке России впервые принимали участие медийные клубы «Амкал» и 2DROTS. Они играли в Пути регионов, и оба вылетели из турнира, уступив соперникам в серии пенальти. 2DROTS покинул соревнование на стадии 1/128 финала, «Амкал» — по итогам матча 1/64 финала.
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли столичное «Динамо».
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