«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в подписании мексиканского форварда

Нападающий клуба «Депортиво Гвадалахара» и сборной Мексики Алексис Вега попал в сферу интересов европейских грандов. Речь идёт о мадридском «Реале», «Ливерпуле» и «Челси». Об этом сообщает Give me Sport.

24-летний Вега перешёл в «Депортиво» из «Толуки» в конце 2018 года за € 5,28 млн. Сейчас его рыночная трансферная стоимость оценивается в € 8 млн. В нынешнем сезоне Алексис в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

В марте 2019 года Вега дебютировал за сборную Мексики, в составе которой в 21 встрече отличился четырежды и трижды отдал голевые передачи партнёрам.

Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:

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