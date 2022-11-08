Хави нашёл усиление для «Барселоны» на позицию правого защитника

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в возвращении команду защитника «Жироны» Арнау Мартинеса. 19-летний провёл в структуре клуба несколько лет до 2016 года, а сейчас должен добавить вариативности на позиции правого защитника. Об этом сообщает журналист Сике Родригес в «Твиттере».

Мартинес играет за «Жирону» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник в 10 матчах чемпионата Испании забил два гола. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Хави необходим новый правый защитник, так как сейчас на этой позиции может играть лишь Эктор Бельерин. Серхи Роберто травмирован, поэтому специалист вынужден ставить на эту позицию левого защитника Алекса Бальде.

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