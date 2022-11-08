Форвард сборной Бразилии сделал предложение девушке после вызова в команду на ЧМ-2022

Нападающий бразильского «Фламенго» Педро Абреу сделал предложение своей девушке после того, как был вызван главным тренером сборной Бразилии Тите на чемпионат мира 2022 года.



Видео, запечатлевшее момент, появилось в одной из соцсетей обладателей Кубка Либертадорес — 2022. Возлюбленная Педро, Фернанда Ногейра, ответила согласием.

Отметим, что также в сборную Бразилии в группу атаки были вызваны Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор, Родриго (оба — «Реал»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Рафинья («Барселона»), Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус (оба — «Арсенал»).



На групповом этапе чемпионата мира 2022 года бразильцы сыграют в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: