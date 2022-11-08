«Барселона» готова подписать Лапорта из «Ман Сити» в случае срыва трансфера Мартинеса

Защитник «Атлетика» (Бильбао) Иньиго Мартинес по-прежнему остаётся главной целью для «Барселоны», которая намерена заменить завершившего карьеру Жерара Пике. Контракт испанского защитника истекает в конце сезона, но «Барселона» хочет подписать его зимой за невысокую трансферную стоимость. Если это не удастся, клуб готов сконцентрироваться на приобретении Эмерика Лапорта из «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sport.es.

Трансфер 28-летнего Лапорта обойдётся в разы дороже, но в клубе считают, что это будет подписание статусного футболиста. Ранее «Барселона» уже интересовалась испанским защитником французского происхождения, но не смогла договориться с «Манчестер Сити».

Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:

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