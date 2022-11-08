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Мюллер — о матчах с «ПСЖ» в ЛЧ: обе команды нацелены на победу в турнире

Мюллер — о матчах с «ПСЖ» в ЛЧ: обе команды нацелены на победу в турнире
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкая команда сыграет с «ПСЖ».

«Разумеется, в «Баварии» знают о силе «ПСЖ» в последние годы. Мы встречались в Лиге чемпионов два-три раза, представляем, что нас ждёт. Это не самый привычный соперник для этой стадии, но для футбольных фанатов такой матч станет изюминкой. Мы знакомы с их матчами в чемпионате Франции, знаем об атакующем трио.

Жаль, что кто-то вылетит, ведь обе команды нацелены на победу в Лиге чемпионов. Уверен, «Бавария» сможет пройти дальше. Фанаты могут с нетерпением ждать двух отличных матчей. Уверен, мы сможем выйти в следующий раунд», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» на официальном сайте.

Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю. Видеоролик:

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