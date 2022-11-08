Мюллер — о матчах с «ПСЖ» в ЛЧ: обе команды нацелены на победу в турнире

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкая команда сыграет с «ПСЖ».
«Разумеется, в «Баварии» знают о силе «ПСЖ» в последние годы. Мы встречались в Лиге чемпионов два-три раза, представляем, что нас ждёт. Это не самый привычный соперник для этой стадии, но для футбольных фанатов такой матч станет изюминкой. Мы знакомы с их матчами в чемпионате Франции, знаем об атакующем трио.
Жаль, что кто-то вылетит, ведь обе команды нацелены на победу в Лиге чемпионов. Уверен, «Бавария» сможет пройти дальше. Фанаты могут с нетерпением ждать двух отличных матчей. Уверен, мы сможем выйти в следующий раунд», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» на официальном сайте.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю. Видеоролик:
- 8 ноября 2022
-
17:13
-
16:49
-
16:45
-
16:44
-
16:31
-
16:30
-
16:16
-
16:15
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:14
-
15:05
-
14:58
-
14:58
-
14:57
-
14:52
-
14:38
-
14:30
-
13:58
-
13:58
-
13:49
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:17
-
12:52
-
12:47
-
12:32
-
12:31
-
12:25
-
12:24