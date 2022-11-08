Головин попал в символическую сборную недели топ-5 лиг Европы по версии WhoScored

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в команду недели топ-5 европейских лиг по версии портала WhoScored.



26-летний футболист получил оценку 8,9 за матч 14-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Головин открыл счёт в матче на 46-й минуте.



Также в команду вошли: вратарь Альбан Лафон («Нант»); защитники Алексис Флипс («Реймс», 9,0), Давид Лопес Сильва («Жирона», 8,1), Никола Миленкович («Фиорентина», 8,1), Жорди Альба («Барселона», 8,1); полузащитники Джеймс Мэддисон («Лестер», 8,6), Неймар («ПСЖ», 8,9), Мусса Диаби («Байер», 8,9); нападающие Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», 9,1), Адам Гложек («Байер», 8,9).

«Арсенал» троллит Обамеянг, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ):