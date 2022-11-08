В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ

Представляем 24-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 16-й тур РПЛ. Лидеры чемпионата дружно потеряли очки, Валерий Карпин победил вопреки всему, а Воронеж подарил лучший матч.
А ещё Андрей щедро делится инсайдами. Что надо знать о скандале в «Зените», где может оказаться Артём Дзюба и какие у ЦСКА планы на зимнее трансферное окно — всё это в новом выпуске.
Наш подкаст можно не только смотреть, но и слушать!
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:23 — «Спартак» слишком поверил в себя и поплатился за это
1:43 — В чём ошибся Абаскаль?
3:50 — Объясняем на пальцах, почему Промес великий
5:45 — Оборона «Спартака» превратилась в оборону «Химок». Цифры — мрак
9:02 — Инсайды об увольнении Гаранина из «Сочи», которые клуб смешно отрицает
11:52 — «Зенит» проиграл! Это не учебная тревога!
12:55 — Обсуждаем позорную историю между «Зенитом» и Чистяковым. Андрей делится инсайдами
22:35 — Единственный гол «Зенита» — «косяк» вратаря?
23:55 — Скажется ли скандал с Чистяковым на чемпионской гонке?
26:10 — ЦСКА тоже проиграл. Миша обвиняет Федотова
28:30 — В чём причина спада ЦСКА? Версия Андрея
30:59 — Федотов накинул странных цитат
32:25 — Галактионов всё-таки уходит из «Пари НН». Снова инсайды!
33:00 — Майга — зверь, а весь секрет — в пицце
34:05 — Андрей кое-что знает о зимнем трансферном окне ЦСКА
36:48 — Что ждёт Галактионова в «Локомотиве»?
38:25 — «Урал» и «Локо» дали огня
39:31 — Юрий Газинский официально демон
42:13 — Драма Филипенко, слёзы Тикнизяна и отсылка к «Шреку»!
46:50 — Карпин выиграл матч, в котором должен был проиграть
49:14 — Комличенко — гений матча «Ростова» и «Динамо»
50:30 — Всё ли в порядке у Йокановича?
51:45 — «Ростов» идёт по графику лучшего результата в истории
52:15 — Ещё одна неучебная тревога! Выиграли «Химки»
52:47 — В Воронеже сыграли лучший матч тура, а Сафонов снова «привёз»
56:42 — Миша доказывает, что у Пиняева особый статус в «Крыльях»
58:30 — Дзюба может оказаться в «Торпедо»! Инсайд!
1:00:35 — Изучаем таблицу и прощаемся!
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