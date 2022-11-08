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Боссы «Манчестер Сити» надеются, что Гвардиола продлит контракт до 2025 года

Боссы «Манчестер Сити» надеются, что Гвардиола продлит контракт до 2025 года
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Руководство английского клуба «Манчестер Сити» надеется, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола продлит контракт с командой до 2025 года. Об этом сообщает 90min.

Переговоры о пролонгировании соглашения между боссами и испанцем, который выиграл четыре чемпионства с «Манчестер Сити» с момента прихода в клуб в 2016 году, продолжаются уже несколько месяцев. Срок действующего контракта истекает в конце сезона-2022/2023.

На данный момент стороны заключили предварительный договор, который касается нового контракта. По нему Гвардиола останется на тренерском мостике до 2025 года. В команде хотят, чтобы наставник подписал договор до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» на текущий момент не рассматривает вариант, при котором Гвардиола покинет клуб летом, и строит свои дальнейшие планы, исходя из того, что испанец останется главным тренером «горожан».

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