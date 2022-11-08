«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере форварда «Порту»

Лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» присоединились к гонке за иранского форварда «Порту» Мехди Тареми. Скауты клубов присутствовали на матче чемпионата Португалии между «Порту» и «Брагой» (4:1), сообщает Football.London со ссылкой на A Bola.
По информации источника, «Челси» уже обращал внимание на кандидатуру иранского нападающего в последние дни летнего трансферного окна. Руководство «синих» хотело укрепить линию нападения клуба после ухода Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. В итоге трансфер не состоялся, «Челси» подписал габонского форварда Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны».
В текущем сезоне Мехди Тареми провёл за «Порту» 18 матчей во всех турнирах, стал автором двенадцати голов, а также отдал шесть результативных передач.
«Арсенал» троллит Обамеянг, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ)
- 8 ноября 2022
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