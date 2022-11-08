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Варан может сыграть на чемпионате мира

Варан может сыграть на чемпионате мира
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, травмированный француз восстанавливается по заранее намеченному плану. На данный момент Варан приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Скорее всего, он не будет участвовать в клубных матчах до мундиаля, чтобы окончательно выздороветь и дождаться вызова в национальную команду от Дидье Дешама.

Напомним, Рафаэль Варан получил травму на 67-й минуте матча с «Челси». В борьбе за мяч с нападающим синих Пьер-Эмериком Обамеянгом француз совершил неудачный подкат, в результате которого получил повреждение. Рафаэль покидал поле в слезах, пряча лицо под футболку. Вместо него на поле вышел шведский защитник Виктор Линделёф.

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