Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает L’Equipe.



По информации источника, травмированный француз восстанавливается по заранее намеченному плану. На данный момент Варан приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Скорее всего, он не будет участвовать в клубных матчах до мундиаля, чтобы окончательно выздороветь и дождаться вызова в национальную команду от Дидье Дешама.



Напомним, Рафаэль Варан получил травму на 67-й минуте матча с «Челси». В борьбе за мяч с нападающим синих Пьер-Эмериком Обамеянгом француз совершил неудачный подкат, в результате которого получил повреждение. Рафаэль покидал поле в слезах, пряча лицо под футболку. Вместо него на поле вышел шведский защитник Виктор Линделёф.

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