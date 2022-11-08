Березовский возглавит сборную Армении для подготовки к двум товарищеским матчам

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский будет главным тренером сборной Армении в двух ближайших товарищеских матчах. Об этом сообщает федерация футбола Армении.
«16 и 19 ноября национальная сборная Армении проведёт два выездных товарищеских матча с командами Косова и Албании соответственно.
Для подготовки к этим матчам исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Армении Роман Березовский пригласил 25 футболистов», — говорится в сообщении федерации.
Впервые в сборную был приглашён полузащитник владикавказской «Алании» Артур Галоян. Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян не получил вызов в сборную.
Национальная сборная Армении приступит к тренировкам 13 ноября в Техническом центре Академии футбола, а утром 14 ноября вылетит в Приштину, столицу Косова.
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