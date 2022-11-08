Тите объяснил попадание Мартинелли в заявку Бразилии на ЧМ. Фирмино не сыграет в Катаре

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему вызвал в команду для участия в чемпионате мира в Катаре форварда «Арсенала» Габриэла Мартинелли, на счету которого лишь три матча за главную команду страны.



«Нам нравится агрессивность Мартинелли. Он один из лучших игроков «Арсенала», команды, которая лидирует в английской Премьер-лиге», — приводит слова бразильского специалиста Mirror.



Напомним, в итоговую заявку Бразилии не попал форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, на счету которого 17 голов в 55 играх за национальную сборную.



Помимо Мартинелли, Тите вызвал следующих игроков линии нападения: Неймара («ПСЖ», Франция), Винисиуса Жуниора («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисона («Тоттенхэм», Англия), Рафинью («Барселона», Испания), Педру («Фламенго»), Габриэла Жезуса («Арсенал», Англия).

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