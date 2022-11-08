«Манчестер Сити» не будет приобретать игроков в зимнее трансферное окно

«Манчестер Сити» не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
«Мы не собираемся никого покупать в январе. У нас есть наш состав», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
После 13 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 32 балла и отставая от «Арсенала» на два очка.
В Лиге чемпионов команда Гвардиолы выиграла группу G, набрав 14 очков. Соперниками англичан на этой стадии были дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Копенгаген».
В 1/8 финала «горожане» сыграют с немецким «Лейпцигом». Первый матч пройдёт 22 февраля, ответный – 14 марта.
В минувшем сезоне «Сити» выбыл на стадии полуфинала, уступив будущему победителю турнира – «Реалу».
Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы
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