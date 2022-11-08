Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» не будет приобретать игроков в зимнее трансферное окно

«Манчестер Сити» не будет приобретать игроков в зимнее трансферное окно
Комментарии

«Манчестер Сити» не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Мы не собираемся никого покупать в январе. У нас есть наш состав», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

После 13 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 32 балла и отставая от «Арсенала» на два очка.

В Лиге чемпионов команда Гвардиолы выиграла группу G, набрав 14 очков. Соперниками англичан на этой стадии были дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Копенгаген».

В 1/8 финала «горожане» сыграют с немецким «Лейпцигом». Первый матч пройдёт 22 февраля, ответный – 14 марта.

В минувшем сезоне «Сити» выбыл на стадии полуфинала, уступив будущему победителю турнира – «Реалу».

Новость по теме
Боссы «Манчестер Сити» надеются, что Гвардиола продлит контракт до 2025 года

Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022