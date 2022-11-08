Руслан Литвинов: если бы не занимался футболом, стал бы космонавтом

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кем хотел стать в детстве.

«Если бы не занимался профессионально футболом, то стал бы космонавтом — исполнил детскую мечту. А так жизнь без футбола не представляю. Если бы не удалось стать игроком, стал тренером. Тоже интересная профессия, всё рядом с полем. Папа тоже бывший футболист, сейчас фрилансер, а мама — государственный служащий. Так что в профессиональном плане никогда у меня особого выбора не было. Всегда был рядом с мячом.

Наверное, самая крутая профессия в мире — это бизнес. Ты всегда свободен, твои решения влияют на твои показатели и итоги. Наверное, моя суперсила — передача знаний. Молодым игрокам советую не сдаваться, в этом и есть залог успеха», — сказал Литвинов в клубном канале.