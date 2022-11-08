Руслан Литвинов: если бы не занимался футболом, стал бы космонавтом

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кем хотел стать в детстве.
«Если бы не занимался профессионально футболом, то стал бы космонавтом — исполнил детскую мечту. А так жизнь без футбола не представляю. Если бы не удалось стать игроком, стал тренером. Тоже интересная профессия, всё рядом с полем. Папа тоже бывший футболист, сейчас фрилансер, а мама — государственный служащий. Так что в профессиональном плане никогда у меня особого выбора не было. Всегда был рядом с мячом.
Наверное, самая крутая профессия в мире — это бизнес. Ты всегда свободен, твои решения влияют на твои показатели и итоги. Наверное, моя суперсила — передача знаний. Молодым игрокам советую не сдаваться, в этом и есть залог успеха», — сказал Литвинов в клубном канале.
- 8 ноября 2022
-
20:15
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:25
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:42
-
18:19
-
18:03
-
17:49
-
17:42
-
17:37
-
17:34
-
17:13
-
16:49
-
16:45
-
16:44
-
16:31
-
16:30
-
16:16
-
16:15
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:14
-
15:05