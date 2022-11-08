Это’О: думаю, в финале чемпионата мира Камерун обыграет Марокко
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Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира. Бывший нападающий «Барселоны» заявил, что его соотечественники дойдут до финала мундиаля.
«Команды с нашего континента всегда могли одержать победу на чемпионате мира, но до сих пор мы не всегда показывали себя с лучшей стороны. Сейчас мы можем не только сыграть на мундиале, но и победить на нём. Думаю, в финале Камерун обыграет Марокко», – цитирует Это’О Ouest France.
Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от международных футбольных соревнований. 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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