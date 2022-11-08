Александр Бородюк заявил, что в «Торпедо» хотели видеть Артёма Дзюбу

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, что в стане автозаводцев хотели осуществить переход форварда Артёма Дзюбы. На прошлой неделе россиянин разорвал контракт с турецкой «Адана Демирспор».

«Весной я говорил, что приход Дзюбы в «Торпедо» реален? Я сейчас не работаю в «Торпедо», поэтому говорить что-то нет смысла. Когда я работал в «Торпедо», да, мы хотели, чтобы он был у нас в команде.

Дзюба хочет получить опыт вылета из РПЛ? Не знаю, спросите его. Я не могу говорить за других людей», — приводит слова Бородюка Legalbet.

Дзюба перешёл в турецкий клуб в августе. За «Адану» форвард провёл пять матчей, лишь раз поразив ворота соперника.

Александр Бородюк покинул пост главного тренера «Торпедо» 18 августа. Он возглавлял команду с марта 2021 года.