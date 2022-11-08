Шерингем: «Манчестер Юнайтед» не нуждается в Мбаппе, у них уже есть легкомысленные игроки

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем заявил, что «красным дьяволам» не стоит обращать внимание на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Вместо этого Шерингем посоветовал «Юнайтед» рассмотреть кандидатуру нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.



«Не думаю, что Мбаппе – тот игрок, который нужен «Манчестер Юнайтед». У них уже есть легкомысленные игроки, а им нужны целеустремлённые футболисты, такие как Гарри Кейн и Деклан Райс. Возможно, они не самые талантливые футболисты, но они делают правильные вещи в нужное время. Мбаппе – замечательный игрок, но я не знаю, нужен ли вам ещё один такой футболист, когда у вас есть Рашфорд, Роналду и Антони.



«Юнайтед» всегда покупал лучших игроков: Роя Кина, Рио Фердинанда, Уэйна Руни – все они были лучшими на тот момент. Им нужны игроки с профессионализмом, желанием и целеустремлённостью, и они не должны пропускать кандидатуру Кейна», — приводит слова Шерингема Goal со ссылкой на Genting Casino.

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