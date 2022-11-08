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Генеральный директор «Динамо»: переговоры о переходе Захаряна в «Челси» сорвались

Генеральный директор «Динамо»: переговоры о переходе Захаряна в «Челси» сорвались
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ходе переговоров по переходу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Пивоварова Sport24.

Напомним, в прошлое летнее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока из «Динамо» в «Челси» за € 12,6 млн. Однако сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств.

В сезоне-2022/2023 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого российского полузащитника в € 15 млн.

«Я хочу в «Челси». В «Зенит» — не хочу!» Арсен Захарян — о мечте и не только «Я хочу в «Челси». В «Зенит» — не хочу!» Арсен Захарян — о мечте и не только
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