Генеральный директор «Динамо»: переговоры о переходе Захаряна в «Челси» сорвались

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ходе переговоров по переходу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».



«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Пивоварова Sport24.

Напомним, в прошлое летнее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока из «Динамо» в «Челси» за € 12,6 млн. Однако сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств.



В сезоне-2022/2023 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого российского полузащитника в € 15 млн.