Кавазашвили: в Бразилии не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о бразильских легионерах «Зенита». Вчера сборная Бразилии огласила итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре, в этом списке не оказалось футболистов из питерского клуба.



«Для вызова в сборную игроки должны соответствовать требованиям. В Бразилии они очень высокие. Значит, там не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России. Видимо, их требования совсем пониженные. Не верят, что они смогут играть за основной состав сборной.



Когда играешь великолепно, то тебя приглашают в сборную из любого клуба. Но когда видишь, что футболисты не соответствуют уровню, — отдаёшь предпочтение другим. Тем, кто играет лучше гвардейцев из «Зенита», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.