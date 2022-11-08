Матч «Факел» — «Краснодар» признан болельщиками «Чемпионата» лучшим в 16-м туре РПЛ

Матч «Факел» — «Краснодар» (3:3) признан болельщиками «Чемпионата» лучшим в 16-м туре РПЛ.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Матвей Сафонов фактически отдал передачу Хызыру Аппаеву. Тот прошёл ближе к воротам и прострелил слева к дальней штанге на свободного Романа Акбашева, замкнувшего передачу. На 29-й минуте «Краснодар» отыгрался: «Факелу» не удалось выбить мяч после углового, он отскочил от Егора Сорокина к Джону Кордобе, а колумбиец переправил его в ворота. В концовке первого тайма Илья Свинов сбил Кордобу в своей штрафной площади, за что «Краснодар» получил право на пенальти. Его реализовал Михайло Баньяц.



На 62-й минуте Алексей Ионов мощным ударом под перекладину увеличил голевой отрыв своей команды до двух мячей. Спустя несколько минут «Краснодар» вновь получил право на пенальти, но Кристиан Рамирес не сумел переиграть Свинова. На 72-й минуте Ираклий Квеквескири выполнил кручёный удар из-за пределов штрафной и отыграл один мяч. В концовке матча Ираклий оформил дубль и принёс своей команде ничью.



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