Грэм Поттер высказался о противостоянии с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался в преддверии матча Кубка лиги с «Манчестер Сити». Игра состоится завтра, 9 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В минувшем туре АПЛ синие уступили «Арсеналу» со счётом 0:1.



«Мы отреагировали на поражение в матче с «Арсеналом». Результат и наша игра разочаровывают. Наши намерения ясны: мы используем прошедший матч как следующий шаг, мы больше узнали о нашем составе и процессе подготовки.



Могли бы мы обойтись без Кубка лиги? Я так не думаю. Необходимо выходить на поле и стараться побеждать, такой менталитет крайне важен.



Мы должны отправиться в Манчестер и быть конкурентоспособными. Мы сделаем всё возможное и подготовим команду», — приводит слова Поттера Fotball.London.

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