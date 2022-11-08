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Клаудиньо: нынешний сезон для «Зенита» — особенный. Можем завоевать вторую звезду

Клаудиньо: нынешний сезон для «Зенита» — особенный. Можем завоевать вторую звезду
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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, как команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном, а также объяснил, почему нынешний сезон РПЛ — особенный для питерского клуба.

«Думаю, мы точно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Летом команда усилилась отличными футболистами, которые добавили качества во всех линиях. Состав стал ещё более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену, — все помогают и делают общее дело. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даёт дополнительный настрой», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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