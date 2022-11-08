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CAS не исключил сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира

CAS не исключил сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал исключать сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

Национальная команда Эквадора потеряет три очка в цикле отбора на мундиаль 2026 года и заплатит денежный штраф. На ЧМ-2022 южноамериканцы будут играть в группе A. Они встретятся со сборными Сенегала, Нидерландов и Катара.

Ранее сборная Эквадора находилась под угрозой отстранения от ЧМ-2022 из-за информации о том, что защитник команды Кастильо является колумбийцем, поэтому не мог играть за эквадорскую команду в отборе к турниру. Однако позже сборная была допущена до участия в ЧМ-2022.

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