Канчельскис объяснил, почему бразильские игроки «Зенита» не были вызваны в сборную на ЧМ
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года.
«Почему бразильцы «Зенита» не вызваны в сборную на чемпионат мира? А вы сами как думаете? Не соответствуют уровню сборной. Уровень российского футбола и европейского, где играют остальные бразильцы, — совершенно разный. Как раз по этой причине и не вызывают. Зачем говорить, что уровень нашего чемпионата высокий? Уровень РПЛ уже давно упал. А мы всё кричим… Наш чемпионат — игра в одну калитку», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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