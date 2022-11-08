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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу»

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу»
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Сегодня, 8 ноября, прошёл матч 14-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Боруссией» (Дортмунд). Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол спустя шесть минут после стартового свистка забил Микки ван де Вен. Ему ассистировал Себастиан Борнау. На 90+1-й минуте преимущество хозяев укрепил Лукас Нмеча. Жёлтые карточки в составе «волков» получили Омар Мармуш, Пауло Отавио, Лукас Нмеча и Феликс Нмеча. В составе дортмундцев горчичники получили Матс Хуммельс и Антони Модест.

После этого матча «шмели» занимают четвёртое место. Команда Эдена Терзича набрала 25 очков. «Вольфсбург» располагается на 11-й строчке в турнире. Лидирует в первенстве «Бавария». Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 28 очков.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 20:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 ван де Вен – 6'   2:0 Нмеча – 90+2'
Комментарии
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