Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу»

Сегодня, 8 ноября, прошёл матч 14-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Боруссией» (Дортмунд). Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол спустя шесть минут после стартового свистка забил Микки ван де Вен. Ему ассистировал Себастиан Борнау. На 90+1-й минуте преимущество хозяев укрепил Лукас Нмеча. Жёлтые карточки в составе «волков» получили Омар Мармуш, Пауло Отавио, Лукас Нмеча и Феликс Нмеча. В составе дортмундцев горчичники получили Матс Хуммельс и Антони Модест.
После этого матча «шмели» занимают четвёртое место. Команда Эдена Терзича набрала 25 очков. «Вольфсбург» располагается на 11-й строчке в турнире. Лидирует в первенстве «Бавария». Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 28 очков.
- 8 ноября 2022
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