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«Удинезе» не смог обыграть «Специю» в матче Серии А

«Удинезе» не смог обыграть «Специю» в матче Серии А
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Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» на стадионе «Альберто Пикко» принимала «Удинезе». Финальный свисток главного арбитра Марко Пиччинини зафиксировал ничейный результат – 1:1.

На 21-й минуте игрок гостей Исаак Саксесс поразил ворота «Специи», но арбитр отменил гол после обращения к VAR. На 33-й минуте Аркадиуш Реца вывел «Специю» вперёд после передачи Итана Ампаду, однако ещё до перерыва Санди Ловрич сравнял счёт – голевая передача на счету Саксесса. Во втором тайме голов зрители не увидели.

«Специя» набрала 10 баллов и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Удинезе» (24) – на восьмой позиции.

В матче 15-го тура серии А «Специя» на выезде сыграет с «Вероной», «Удинезе» встретится с лидером чемпионата – «Наполи».

Италия - Серия А. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 20:30 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Реца – 33'   1:1 Ловрич – 43'
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