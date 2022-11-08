«Удинезе» не смог обыграть «Специю» в матче Серии А

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» на стадионе «Альберто Пикко» принимала «Удинезе». Финальный свисток главного арбитра Марко Пиччинини зафиксировал ничейный результат – 1:1.
На 21-й минуте игрок гостей Исаак Саксесс поразил ворота «Специи», но арбитр отменил гол после обращения к VAR. На 33-й минуте Аркадиуш Реца вывел «Специю» вперёд после передачи Итана Ампаду, однако ещё до перерыва Санди Ловрич сравнял счёт – голевая передача на счету Саксесса. Во втором тайме голов зрители не увидели.
«Специя» набрала 10 баллов и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Удинезе» (24) – на восьмой позиции.
В матче 15-го тура серии А «Специя» на выезде сыграет с «Вероной», «Удинезе» встретится с лидером чемпионата – «Наполи».
- 8 ноября 2022
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