Журналист Низар Кинселла подтвердил решение «Челси» прервать переговоры по Захаряну

Журналист Низар Кинселла, близкий к окружению «Челси», прокомментировал слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова, который заявил, что у бело-голубых сейчас нет коммуникации с «Челси» по трансферу Арсена Захаряна, а инициатором приостановки переговоров стал лондонский клуб.



«Это похоже на правду. Но шансов на успех изначально было мало. В этом плане для Захаряна мало что изменилось. Он мечтает о том, чтобы перейти в «Челси», но это сейчас невозможно», – приводит слова Кинселлы Metaratings.



Напомним, в минувшее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока из «Динамо» в «Челси» за € 12,6 млн. Однако сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств.

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