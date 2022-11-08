Журналист Низар Кинселла подтвердил решение «Челси» прервать переговоры по Захаряну

Журналист Низар Кинселла, близкий к окружению «Челси», прокомментировал слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова, который заявил, что у бело-голубых сейчас нет коммуникации с «Челси» по трансферу Арсена Захаряна, а инициатором приостановки переговоров стал лондонский клуб.
«Это похоже на правду. Но шансов на успех изначально было мало. В этом плане для Захаряна мало что изменилось. Он мечтает о том, чтобы перейти в «Челси», но это сейчас невозможно», – приводит слова Кинселлы Metaratings.
Напомним, в минувшее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока из «Динамо» в «Челси» за € 12,6 млн. Однако сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»
- 8 ноября 2022
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