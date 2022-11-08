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Петржела: бразильские игроки «Зенита» не такие классные, чтобы играть за сборную на ЧМ

Петржела: бразильские игроки «Зенита» не такие классные, чтобы играть за сборную на ЧМ
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года. Чешский специалист заявил, что бразильские футболисты в составе сине-бело-голубых недостаточно хороши для участия в мундиале.

«Бразильские игроки «Зенита» не такие качественные, как их соотечественники, играющие в Европе и Америке. Не попали в заявку, ну и что? Уровень чемпионатов в Европе и Америке выше, чем в Российской Премьер-Лиге. Вполне нормально, что не пригласили. Они не не такие классные, чтобы играть за сборную Бразилии на чемпионате мира», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ. Видеоролик:

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