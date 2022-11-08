Петржела: бразильские игроки «Зенита» не такие классные, чтобы играть за сборную на ЧМ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года. Чешский специалист заявил, что бразильские футболисты в составе сине-бело-голубых недостаточно хороши для участия в мундиале.

«Бразильские игроки «Зенита» не такие качественные, как их соотечественники, играющие в Европе и Америке. Не попали в заявку, ну и что? Уровень чемпионатов в Европе и Америке выше, чем в Российской Премьер-Лиге. Вполне нормально, что не пригласили. Они не не такие классные, чтобы играть за сборную Бразилии на чемпионате мира», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ. Видеоролик: